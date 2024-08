Mongolia: Si svolgerà a Ulaanbaatar il primo incontro mondiale delle donne

19 Agosto 2024_ La Mongolia ospiterà il primo incontro mondiale delle donne il 22 e 23 agosto 2024, sotto l'egida del Presidente del Paese. Questo evento mira a promuovere i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, riconoscendo l'impegno della Mongolia in questo ambito. Saranno presenti 165 delegati internazionali, tra cui alti funzionari delle Nazioni Unite e presidenti di vari Paesi, a testimonianza del supporto globale per le iniziative mongole. La notizia è stata riportata da montsame.mn. L'incontro rappresenta un'importante opportunità per la Mongolia di mostrare il suo impegno verso la parità di genere e il rafforzamento del ruolo delle donne nella società.