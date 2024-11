Mongolia: S.Tserenchimed conquista la medaglia d'argento ai Campionati Mondiali di lotta

1 Novembre 2024_ S.Tserenchimed ha ottenuto un'importante vittoria, conquistando la medaglia d'argento ai Campionati Mondiali di lotta con un punteggio di 2:4. La lottatrice mongola aveva già dimostrato il suo talento durante i Giochi Asiatici di Hangzhou, in Cina, dove ha vinto una medaglia di bronzo nella categoria 53 kg. Questo successo ai Campionati Mondiali sottolinea le caratteristiche e il duro lavoro degli atleti mongoli nel panorama sportivo internazionale. La notizia è stata riportata da The UB Post. S.Tserenchimed rappresenta un simbolo di eccellenza sportiva in Mongolia, un paese noto per la sua tradizione nella lotta e per i suoi atleti di talento.