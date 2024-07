Mongolia: Successo alla 65ª Olimpiade Internazionale di Matematica

22 Luglio 2024_ La Mongolia ha ottenuto risultati eccezionali alla 65ª Olimpiade Internazionale di Matematica tenutasi a Bath, Regno Unito. La squadra mongola ha vinto sei medaglie, tra cui due d'argento e tre di bronzo. Questo risultato ha permesso alla Mongolia di classificarsi al 16° posto su 112 paesi partecipanti. Tra i vincitori spiccano D. Enkh-Erdene e B. Batbayar, studenti della Scuola No. 1, che hanno conquistato le medaglie d'argento. Lo riporta The UB Post. La competizione ha visto la partecipazione di giovani talenti matematici da tutto il mondo, confermando l'eccellenza della Mongolia in questo campo.