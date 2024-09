Mongolia: Successo degli studenti mongoli alle Olimpiadi di intelligenza artificiale

19 Settembre 2024_ Gli studenti mongoli hanno ottenuto risultati notevoli alle recenti Olimpiadi internazionali di intelligenza artificiale, ricevendo medaglie in diverse competizioni. In particolare, una squadra ha conquistato una medaglia d'argento durante la prima edizione tenutasi in Bulgaria, mentre altri due studenti hanno vinto rispettivamente una medaglia d'oro e una di bronzo in Arabia Saudita. I membri del Parlamento mongolo hanno incontrato i partecipanti per congratularsi e sottolineare l'importanza dell'intelligenza artificiale per il futuro del paese. La notizia è stata riportata da montsame.mn. Questo incontro ha anche evidenziato la necessità di sviluppare ulteriormente la ricerca sull'intelligenza artificiale in Mongolia e di formare professionisti competitivi a livello internazionale.