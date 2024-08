Mongolia: Successo del Forum Mondiale delle Donne a Ulaanbaatar

26 Agosto 2024_ Si è concluso con successo il Forum Mondiale delle Donne, intitolato "Per un Futuro Verde", tenutosi a Ulaanbaatar il 22 e 23 agosto 2024, sotto l'egida del Presidente mongolo U. Khurelsukh. Durante l'evento, sono stati affrontati temi cruciali come il cambiamento climatico, l'instabilità economica e le disuguaglianze di genere, con sei sessioni tematiche che hanno portato alla redazione della "Dichiarazione di Ulaanbaatar per un Futuro Sostenibile". Questo documento sottolinea l'importanza del ruolo delle donne nella lotta contro le sfide globali e promuove l'uguaglianza di genere in vari settori. La notizia è stata riportata da montsame.mn. Il forum ha riunito partecipanti da diverse nazioni, evidenziando l'impegno della Mongolia nel promuovere i diritti delle donne e la sostenibilità ambientale.