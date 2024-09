Mongolia: Terremoto di magnitudo 3.7 colpisce la provincia di Arkhangai

17 Settembre 2024_ Un terremoto di magnitudo 3.7 ha colpito la Mongolia alle 04:01 AM, ora di Ulaanbaatar, a 27 chilometri a ovest di Chuluut Soum, nella provincia di Arkhangai. L'epicentro del sisma è stato localizzato a una latitudine di 47.46 e una longitudine di 99.88. Il terremoto è stato avvertito anche in altre aree, tra cui Khangai Soum e Jargalant Soum, evidenziando la sua portata. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti. La notizia è riportata da gogo.mn. Chuluut Soum è un distretto della provincia di Arkhangai, noto per la sua bellezza naturale e la cultura nomade della Mongolia.