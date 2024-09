Mongolia: Ulaanbaatar abbandona la discarica per la combustione dei rifiuti

28 Settembre 2024_ La capitale mongola, Ulaanbaatar, prevede di interrompere la pratica di interramento dei rifiuti a partire dal 2026, optando per la combustione per generare energia. Attualmente, la città gestisce tre discariche, smaltendo oltre 400.000 tonnellate di rifiuti all'anno, con un impatto ambientale significativo. Il sindaco Kh.Nyambaatar ha annunciato che i rifiuti saranno bruciati per produrre energia e i residui utilizzati per la produzione di materiali da costruzione. La notizia è stata riportata da mnb.mn, evidenziando l'importanza della corretta separazione dei rifiuti da parte dei cittadini e delle aziende per il successo di questo progetto. Ulaanbaatar, capitale della Mongolia, è una delle città con il più alto tasso di inquinamento al mondo e sta cercando soluzioni sostenibili per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.