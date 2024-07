Mongolia: Ulaanbaatar colpita da forti piogge, interventi di emergenza in corso

23 Luglio 2024_ A Ulaanbaatar, la capitale della Mongolia, forti piogge iniziate il 20 luglio hanno causato allagamenti in diverse aree della città....

23 Luglio 2024_ A Ulaanbaatar, la capitale della Mongolia, forti piogge iniziate il 20 luglio hanno causato allagamenti in diverse aree della città. Le autorità locali hanno risposto con l'intervento di 220 operatori e 71 veicoli, rimuovendo 14.403 tonnellate di acqua e costruendo barriere di sabbia per prevenire ulteriori danni. Sono stati evacuati 20 cittadini dalle zone allagate e sono state fornite raccomandazioni di sicurezza. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori piogge, e i cittadini sono invitati a seguire le indicazioni delle autorità per prevenire rischi di inondazioni. Lo riporta unuudur.mn. Inoltre, durante le festività di luglio, cinque persone, tra cui due bambini, sono annegate, sottolineando la necessità di maggiore cautela vicino ai corsi d'acqua.