Mongolia: Ulaanbaatar completa l'espansione della rete di approvvigionamento termico

11 Settembre 2024_ La città di Ulaanbaatar prevede di completare l'espansione della rete di approvvigionamento termico lungo la Peace Avenue entro il 15 settembre 2024. Il progetto include la costruzione di un nuovo tratto di 1,6 km di tubazioni, con sei aziende selezionate per il lavoro, di cui cinque stanno attualmente operando con tassi di completamento tra il 70 e il 100%. Tuttavia, un'azienda ha causato ritardi, impedendo il completamento dei lavori di asfaltatura finale. Le autorità locali hanno coordinato risorse aggiuntive per rispettare la scadenza contrattuale. La rete di approvvigionamento termico di Ulaanbaatar si estende per oltre 390 chilometri, con tubazioni che hanno un'età compresa tra i 30 e i 60 anni, e il principale sistema è stato commissionato nel 1983, come riportato da theubposts.com. Le autorità stanno implementando misure per garantire che le tubazioni rimangano operative durante futuri lavori di riparazione e aggiornamento.