Mongolia: Ulaanbaatar entra nel progetto 'Resilient Cities of Asia' per la sostenibilità urbana

25 Settembre 2024_ Ulaanbaatar è ufficialmente diventata la quinta città a unirsi al progetto 'Resilient Cities of Asia', volto a migliorare la capacità della città di affrontare le sfide legate alla pianificazione urbana e alla sostenibilità ambientale. L'iniziativa, che durerà fino ad aprile 2027, è realizzata in collaborazione tra l'Ufficio del Governatore della città e la Asia Foundation. Il progetto mira a rafforzare le competenze dei funzionari pubblici, a riprogettare i processi di pianificazione urbana e a incrementare la partecipazione dei cittadini nella gestione della città. Inoltre, si concentra sul miglioramento delle condizioni di vita e sulla gestione del rischio di disastri attraverso l'educazione e l'innovazione tecnologica. La notizia è riportata da The UB Post. L'obiettivo finale è creare un'Ulaanbaatar più resiliente, sostenibile e inclusiva per il futuro.