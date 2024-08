Mongolia: Ulaanbaatar introduce nuove tariffe per veicoli con targhe provinciali

16 Agosto 2024_ La città di Ulaanbaatar ha introdotto una nuova tariffa per i veicoli con targhe provinciali al fine di ridurre il traffico e migliorare la gestione della circolazione. A partire dalla fine di aprile, i veicoli con targhe provinciali dovranno pagare una tassa di 1.000 MNT per un soggiorno di 48 ore nella capitale, con ulteriori costi in caso di superamento del limite. Questa misura mira a generare entrate per il fondo stradale della città e a combattere la congestione del traffico e l'inquinamento atmosferico. La città conta attualmente oltre 600.000 veicoli registrati, di cui il 60% sono auto private. La notizia è riportata da The UB Post. L'iniziativa si inserisce in un piano più ampio per migliorare la qualità dell'aria e la viabilità nella capitale mongola.