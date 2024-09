Mongolia: Ulaanbaatar introduce WiFi gratuito su 600 autobus pubblici

13 Settembre 2024_ L'Ufficio del Governatore, in collaborazione con la 'Ulaanbaatar City Development Corporation' e 'Larisco Media Group', ha lanciato un servizio di WiFi ad alta velocità su 600 autobus pubblici a Ulaanbaatar. Questa iniziativa rende Ulaanbaatar una delle poche capitali mondiali a offrire WiFi gratuito sui mezzi di trasporto pubblico. E.Dolgion, fondatore di 'Larisco Media Group', ha sottolineato che i passeggeri possono utilizzare questo servizio senza costi mentre viaggiano. Attualmente, oltre il 50% degli autobus di Ulaanbaatar è dotato di questa funzionalità, in confronto al 3% di New York e al 20% di Londra. La notizia è riportata da gogo.mn. Il progetto prevede anche l'installazione di schermi digitali sugli autobus per fornire notizie e informazioni aggiornate ai passeggeri.