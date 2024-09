Mongolia: Ulaanbaatar lancia l'iniziativa 'Ecomobility' per ridurre il traffico

03 Settembre 2024_ Il sindaco di Ulaanbaatar, Kh.Nyambaatar, ha avviato l'iniziativa 'Ecomobility' per affrontare il problema del traffico nella capitale mongola. Con oltre 750.000 veicoli registrati, di cui circa 600.000 in circolazione quotidianamente, la città sta cercando soluzioni collaborative per ridurre il numero di auto in strada. Tra le proposte ci sono il car sharing e l'incentivazione dell'uso di mezzi pubblici e della mobilità pedonale. L'iniziativa è stata riportata da mnb.mn, e include anche piani per migliorare le infrastrutture pedonali e aumentare il numero di autobus in servizio. Ulaanbaatar, capitale della Mongolia, sta cercando di creare un ambiente più sostenibile e vivibile per i suoi cittadini.