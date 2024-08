Mongolia: Ulaanbaatar punta a diventare una 'città dei 20 minuti' per migliorare la qualità della vita

31 Luglio 2024_ Il governo mongolo ha annunciato l'intenzione di trasformare Ulaanbaatar in una 'città dei 20 minuti', dove i residenti possano accedere a servizi essenziali in un tempo massimo di 20 minuti. Questo progetto prevede la ristrutturazione della capitale in 14 città autonome e la creazione di 34 nuovi centri urbani per migliorare l'efficienza dei servizi pubblici e ridurre la congestione. Tuttavia, esperti avvertono che la realizzazione di questo ambizioso piano potrebbe non essere semplice, data la complessità della situazione attuale di Ulaanbaatar. La notizia è stata riportata da unuudur.mn, evidenziando le sfide e le opportunità legate a questo progetto di riforma urbana. La capitale mongola, attualmente caratterizzata da problemi di inquinamento e congestione, cerca di migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini attraverso una pianificazione urbana più efficace.