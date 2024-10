Mongolia: Valutazione dell'attuazione della legge sull'assicurazione sanitaria

21 Ottobre 2024_ Un gruppo di lavoro, guidato dal membro del Parlamento U. Otgonbayar, è stato istituito per valutare l'attuazione della legge sull'assicurazione sanitaria in Mongolia. Il gruppo ha recentemente tenuto una riunione ampliata con rappresentanti di vari enti sanitari e ospedali, discutendo le sfide e le problematiche del settore. Durante l'incontro, sono emerse preoccupazioni riguardo alla mancanza di fondi e alla necessità di riforme nel sistema di finanziamento sanitario. La notizia è stata riportata da mnb.mn, evidenziando l'importanza di migliorare l'accesso e la qualità dei servizi sanitari per la popolazione mongola. La Mongolia, con una popolazione di circa 3,5 milioni di abitanti, sta cercando di ottimizzare il suo sistema sanitario per garantire assistenza a tutti i cittadini.