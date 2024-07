Mongolia: Verifica manuale dei voti nelle elezioni del 2024

1 Luglio 2024_ Una verifica manuale di ogni scheda elettorale è stata condotta per confermare i risultati delle macchine di voto nelle elezioni regolari del 2024 del Grande Hural di Stato della Mongolia. La Commissione Elettorale Generale della Mongolia ha informato che 29680 osservatori hanno monitorato il conteggio di verifica in 2198 seggi elettorali. Un totale di 25700 funzionari pubblici ha contato manualmente ogni singola scheda per 18-25 ore senza interruzione, come previsto dalle leggi e regolamenti elettorali, in modo trasparente per i media e gli elettori. I conteggi di verifica sono stati condotti sotto la supervisione di osservatori di partiti politici, coalizioni, organizzazioni non governative e elettori in 2198 seggi elettorali. Lo riporta montsame.mn. Questa procedura mira a garantire l'integrità e la trasparenza del processo elettorale in Mongolia.