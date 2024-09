Mongolia: Visita del Vicepresidente cinese Han Zheng per il 75° anniversario delle relazioni diplomatiche

04 Settembre 2024_ Il Vicepresidente cinese Han Zheng visiterà la Mongolia dal 6 all'8 settembre 2024, in occasione del 75° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Mongolia e Repubblica Popolare Cinese. Questa visita segue quella del suo predecessore, Wang Qishan, avvenuta nel 2019 per il 70° anniversario. Han Zheng, in carica dal 2023, ha partecipato a eventi internazionali significativi e ha ricoperto ruoli di rilievo, tra cui quello di sindaco di Shanghai, dove ha contribuito a un notevole aumento del PIL della città. Dopo la visita in Mongolia, Han Zheng parteciperà alla Conferenza Economica Orientale a Vladivostok, Russia, come riportato da gogo.mn. La Mongolia, situata tra Russia e Cina, ha storicamente mantenuto relazioni diplomatiche e commerciali significative con entrambi i paesi.