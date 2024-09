Mongolia: Visita di Putin suscita critiche internazionali per mancata arresto

05 Settembre 2024_ La visita di un giorno del presidente russo Vladimir Putin in Mongolia si è conclusa tra le critiche di Ucraina e di diverse nazioni europee per la decisione mongola di non arrestarlo, nonostante il mandato di cattura dell'ICC. Funzionari ucraini hanno espresso forte disapprovazione, affermando che lavoreranno con i loro alleati per garantire che la Mongolia affronti conseguenze per questa scelta. In risposta, il presidente mongolo U.Khurelsukh ha sottolineato l'importanza del rispetto delle relazioni internazionali e del dialogo per risolvere le difficoltà globali. Ha anche espresso fiducia nel ruolo della Russia nella promozione della pace e della cooperazione tra le nazioni. La notizia è riportata da gogo.mn. La Mongolia, situata tra Russia e Cina, ha storicamente mantenuto una politica di neutralità e cooperazione con entrambi i paesi.