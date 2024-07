Mongolia: Visita di Stato del Re del Bhutan e accordi bilaterali

15 Luglio 2024_ Durante la Visita di Stato del Re del Bhutan, Sua Maestà Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, in Mongolia su invito del Presidente mongolo Khurelsukh Ukhnaa, i due Capi di Stato hanno emesso una Dichiarazione Congiunta il 15 luglio 2024. La visita, la prima del suo genere, ha visto la partecipazione della Famiglia Reale del Bhutan e di alti funzionari del governo bhutanese. I leader hanno discusso di cooperazione bilaterale in vari settori, tra cui economia, educazione, cultura, salute, scienza, agricoltura, ambiente e turismo. Inoltre, sono stati firmati diversi Memorandum d'Intesa per rafforzare la collaborazione in medicina tradizionale, zootecnia, educazione, cultura e trasmissioni radiotelevisive. Lo riporta montsame.mn. La visita ha anche sottolineato l'importanza della sicurezza alimentare e della lotta ai cambiamenti climatici, con impegni a condividere pratiche sostenibili e a partecipare a esercitazioni di peacekeeping internazionali.