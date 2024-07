Mongolia: Visita di Stato del Re del Bhutan per rafforzare le relazioni bilaterali

5 Luglio 2024_ Il Re del Bhutan, Sua Maestà Jigme Gesar Namgyel Wangchuck, ha accettato l'invito del Presidente della Mongolia U.Khurelsukh per una visita di Stato dall'8 al 15 luglio. Durante la visita, il Presidente U.Khurelsukh e Sua Maestà il Re del Bhutan discuteranno di rafforzare le relazioni bilaterali e di esplorare opportunità di cooperazione in vari settori, tra cui commercio, cultura ed educazione. La visita includerà anche incontri con altri alti funzionari mongoli e la partecipazione a eventi culturali. Questa è la prima visita di Stato di un monarca bhutanese in Mongolia e si prevede che rafforzerà ulteriormente le relazioni diplomatiche tra i due paesi. Lo riporta The UB Post. La visita prevede anche la firma di accordi per rafforzare il quadro giuridico che sostiene i legami bilaterali.