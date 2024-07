Mongolia: Visita di Stato del Re del Bhutan

9 Luglio 2024_ Su invito di U.Khurelsukh, Presidente della Mongolia, Sua Maestà Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, Re del Bhutan, è in visita di Stato in Mongolia dall'8 al 15 luglio 2024. Durante la visita, U.Khurelsukh e il Re del Bhutan discuteranno il rafforzamento delle relazioni bilaterali e della cooperazione internazionale e regionale. Le due parti firmeranno documenti per consolidare la base legale delle relazioni bilaterali. Inoltre, Sua Maestà il Re Jigme e la sua famiglia parteciperanno alla cerimonia di apertura del Festival Nazionale del Naadam come ospiti d'onore. Lo riporta il sito di notizie gogo.mn. La visita mira a rafforzare i legami tra i due Paesi e a promuovere la collaborazione in vari settori.