Mongolia: Visita storica del Presidente del Kazakistan in Mongolia

28 Ottobre 2024_ Il Presidente della Repubblica del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, ha iniziato la sua visita ufficiale in Mongolia su invito del Presidente U.Khurelsukh. Questo incontro, che si svolge tra il 28 e il 29 ottobre, segna un momento storico poiché è la prima visita di Stato di un Presidente kazako in Mongolia dal 2008, dopo un'interruzione di 16 anni nei rapporti bilaterali ad alto livello. La visita rappresenta un'opportunità per rafforzare le relazioni tra i due Paesi e discutere questioni di interesse comune. La notizia è riportata da The UB Post. Questo incontro potrebbe aprire la strada a future collaborazioni e scambi tra Mongolia e Kazakistan, due nazioni con legami storici e culturali significativi.