Mongolia: Visita storica del Presidente svizzero in Mongolia

03 Agosto 2024_ Il Presidente della Mongolia, Ukhnaagiin Khurelsukh, ha accolto il Presidente della Confederazione Svizzera, Viola Amherd, in visita ufficiale dal 2 al 4 agosto 2024. Questa visita segna il 60° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due paesi e ha portato alla firma di importanti documenti, tra cui una dichiarazione congiunta e un memorandum d'intesa sulla democrazia. I leader hanno sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione bilaterale in vari settori, inclusi economia, salute e ambiente. La notizia è stata riportata da mnb.mn. La Svizzera è considerata un partner strategico per la Mongolia, contribuendo a progetti di sviluppo e cooperazione umanitaria nel paese.