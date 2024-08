Mongolia: Visita ufficiale del Presidente sloveno in Mongolia per il 30° anniversario delle relazioni diplomatiche

20 Agosto 2024_ Il Presidente della Mongolia, Ukhnaagiin Khurelsukh, ha accolto il Presidente della Repubblica di Slovenia, Dr. Nataša Pirc Musar, in visita ufficiale il 20 e 21 agosto 2024. Questa visita segna il 30° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due paesi e rappresenta un'importante opportunità per rafforzare la cooperazione bilaterale. Durante l'incontro, i leader hanno firmato documenti chiave per la collaborazione nei settori del turismo e della gestione forestale, sottolineando l'impegno comune per la pace e lo sviluppo sostenibile. La notizia è stata riportata da montsame.mn. La Slovenia è considerata un partner strategico per la Mongolia, e questa visita mira a promuovere ulteriormente i legami economici e culturali tra i due paesi.