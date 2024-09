Mongolia: Visita ufficiale del Presidente vietnamita in Mongolia per il 70° anniversario delle relazioni diplomatiche

29 Settembre 2024_ Il Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam, To Lam, effettuerà una visita ufficiale in Mongolia dal 30 settembre al 1...

29 Settembre 2024_ Il Presidente della Repubblica Socialista del Vietnam, To Lam, effettuerà una visita ufficiale in Mongolia dal 30 settembre al 1 ottobre 2024, su invito del Presidente mongolo Ukhnaagiin Khurelsukh. Questa visita segna il 70° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Mongolia e Vietnam, un legame che affonda le radici in una storia di amicizia e cooperazione. Durante il soggiorno, si discuteranno questioni di cooperazione bilaterale in vari settori, inclusi economia, cultura e istruzione. La notizia è stata riportata da montsame.mn. La visita è vista come un'opportunità per rafforzare ulteriormente i legami tra i due paesi, che hanno una lunga storia di collaborazione, risalente al XIII secolo.