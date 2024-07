Mongolia: Visita ufficiale della Presidente della Confederazione Svizzera in Mongolia

31 Luglio 2024_ La Presidente della Confederazione Svizzera, Viola Amherd, visiterà la Mongolia dal 2 al 4 agosto 2024, su invito del Presidente mongolo U.Khurelsukh. Questa visita segna il 60° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Mongolia e Svizzera e rappresenta la prima visita di un Capo di Stato svizzero in Mongolia. Durante il soggiorno, i due presidenti discuteranno di come rafforzare e ampliare le relazioni bilaterali, con la firma di diversi documenti per migliorare la cooperazione in settori di interesse comune. Le relazioni diplomatiche tra i due Paesi sono state stabilite il 22 maggio 1964, come riportato da The UB Post. La visita è attesa con interesse, poiché potrebbe aprire nuove opportunità di collaborazione tra Mongolia e Svizzera.