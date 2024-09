Mongolia: Visita ufficiale di Putin porta a nuovi accordi energetici e ambientali

03 Settembre 2024_ Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, è in visita ufficiale in Mongolia, durante la quale sono stati firmati...

03 Settembre 2024_ Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, è in visita ufficiale in Mongolia, durante la quale sono stati firmati importanti accordi di cooperazione. Tra i principali accordi, si evidenzia l'estensione della centrale termica di Ulaanbaatar e la collaborazione nel settore energetico e ambientale. Inoltre, i due paesi hanno concordato di intensificare la cooperazione nella gestione delle risorse idriche e nella prevenzione dei disastri naturali legati ai cambiamenti climatici. La notizia è stata riportata da mnb.mn. Questi sviluppi sono significativi per la Mongolia, che dipende fortemente dalle importazioni di prodotti energetici dalla Russia, rappresentando circa il 95% delle sue forniture.