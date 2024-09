Myanmar: A Yangon avviato il sistema di acquisto dell'olio di palma tramite registrazione familiare

09 Settembre 2024_ A Yangon, le famiglie stanno ricevendo permessi per acquistare olio di palma attraverso un nuovo sistema di registrazione. Le autorità locali stanno raccogliendo dati sulle famiglie per emettere i permessi, che variano a seconda del quartiere e del distretto. Alcuni residenti segnalano che in alcune aree i permessi sono già stati distribuiti, mentre in altre si stanno ancora raccogliendo le informazioni necessarie. Questo sistema è stato implementato per facilitare l'acquisto dell'olio di palma e ridurre le difficoltà di approvvigionamento. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. Il sistema mira a garantire che le famiglie abbiano accesso a questo bene essenziale, in un contesto di crescente domanda e difficoltà di approvvigionamento in Myanmar.