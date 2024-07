Myanmar: Accordo energetico con la Thailandia per progetti rinnovabili

6 Luglio 2024_ Una cerimonia di firma di un Memorandum of Understanding (MOU) si è tenuta ieri presso l'Inya Lake Hotel di Yangon, segnando una collaborazione tra le aziende del settore energetico di Myanmar e Thailandia. L'accordo è stato firmato tra CAG Engineering Co Ltd., produttore indipendente di energia di Myanmar, e diverse aziende tecniche thailandesi. L'intesa prevede lo sviluppo di progetti di generazione di energia solare, eolica, idroelettrica e a gas naturale, con un futuro potenziale per l'energia geotermica. Questo accordo rappresenta un passo significativo verso un futuro energetico più sicuro e diversificato per entrambi i paesi. Lo riporta gnlm.com.mm. CAG Engineering Co Ltd è responsabile di cinque progetti di energia solare in Myanmar, con una capacità installata totale di 210 megawatt.