21 Agosto 2024_ Il media DVB è accusato di diffondere notizie false riguardo a presunti reclutamenti forzati da parte delle forze di sicurezza in alcune località della Regione di Bago, tra cui Thaegon, Oakpho e Natalin. Secondo le autorità, tali affermazioni sono parte di una campagna di disinformazione volta a destabilizzare il paese e a fuorviare i giovani. Attualmente, il programma di addestramento militare ha già formato quattro gruppi, con i partecipanti che ora svolgono compiti di difesa e sicurezza statale. La notizia è riportata da gnlm.com.mm. Le forze di sicurezza del Myanmar sono coinvolte in operazioni di difesa nazionale in un contesto di crescente tensione politica e sociale nel paese.