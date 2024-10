Myanmar: Aiuti per le famiglie colpite da inondazioni a Naypyidaw

16 Ottobre 2024_ Oggi a Naypyidaw si è tenuto un evento di distribuzione di fondi e materiali per le famiglie colpite da inondazioni. Il Ministro della Gestione dei Disastri Naturali ha annunciato che il governo sta lavorando per ripristinare rapidamente le condizioni di vita delle persone danneggiate. Durante l'evento, sono stati distribuiti fondi e beni alimentari a diverse famiglie, in particolare nelle aree di Pyinmana e Kyonu. Le autorità locali hanno anche fornito supporto per la ricostruzione delle abitazioni danneggiate. La notizia è stata riportata da mdn.gov.mm. Le inondazioni hanno colpito diverse regioni del Myanmar, causando danni significativi e richiedendo un intervento urgente per garantire il benessere delle comunità interessate.