Myanmar: Aiuti umanitari dall'India per le vittime delle inondazioni

17 Settembre 2024_ L'India ha inviato aiuti umanitari in Myanmar per le aree colpite da inondazioni a seguito del tifone Yagi nel Mar Cinese Meridionale. Gli aiuti includono cibo, vestiti, beni di prima necessità e medicinali, trasportati da aerei militari indiani, e sono stati ricevuti presso l'aeroporto internazionale di Naypyidaw. Durante la cerimonia di consegna, il diplomatico indiano in Myanmar ha partecipato all'evento insieme al Ministro della gestione del Consiglio di Stato. Inoltre, la Marina indiana ha previsto ulteriori spedizioni di aiuti a Yangon, mentre il governo birmano ha dichiarato di essere impegnato a garantire un rapido intervento per le persone colpite. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. Gli aiuti sono parte di un'iniziativa più ampia per sostenere le comunità vulnerabili in Myanmar, un paese che ha affrontato gravi sfide umanitarie negli ultimi anni.