24 Settembre 2024_ Le autorità di Taungoo, nella regione di Bago, hanno ricevuto istruzioni per coordinare l'arrivo di aiuti umanitari nelle aree colpite da inondazioni. Tuttavia, si segnala che i donatori devono seguire procedure specifiche per evitare problemi di salute legati a cibi mal conservati. Le forze di sicurezza hanno confermato che non ci sono stati divieti nel fornire assistenza, contrariamente a quanto riportato da media non ufficiali. Le operazioni di soccorso coinvolgono anche diverse organizzazioni e forze armate, che collaborano per garantire un'efficace risposta alle emergenze. La notizia proviene da mdn.gov.mm, che sottolinea l'importanza della cooperazione tra le autorità locali e i donatori per affrontare la crisi umanitaria in corso.