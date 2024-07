Myanmar: Allerta in Kayah per rischio inondazioni a causa dell'innalzamento del fiume Biluchauk

29 Luglio 2024_ Le autorità del Kayah hanno attivato misure di emergenza a causa dell'innalzamento del fiume Biluchauk, che potrebbe causare inondazioni nella città di Loikaw. Il Chief Minister U Zaw Myo Tin ha presieduto una riunione con i membri del comitato per la gestione dei disastri naturali per preparare risposte rapide in caso di emergenza. Durante l'incontro, è stato evidenziato che il livello dell'acqua è attualmente sotto il limite di allerta, ma è necessario monitorare la situazione e prepararsi per eventuali evacuazioni. Le autorità hanno anche visitato i ponti principali per valutare le condizioni e garantire la sicurezza della popolazione. La notizia è riportata da moi.gov.mm. Le inondazioni rappresentano un rischio significativo per le comunità locali, in particolare nelle aree a bassa quota di Loikaw, dove le abitazioni sono vulnerabili.