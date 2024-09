Myanmar: Allerta per avvelenamento alimentare nei campi di soccorso dopo le inondazioni

19 Settembre 2024_ Le autorità del Myanmar hanno lanciato un appello per donazioni di cibo fresco ai campi di soccorso, a causa del rischio di avvelenamento alimentare. Le recenti inondazioni hanno costretto molte persone a rifugiarsi in questi campi, dove il cibo donato non sempre è sicuro da consumare. Il Comitato Nazionale per la Gestione dei Rischi Naturali ha avvertito che il cibo conservato può portare a malattie e complicazioni sanitarie. Si raccomanda di donare riso, olio, sale, legumi e carne fresca per garantire la sicurezza alimentare. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. Le inondazioni hanno colpito diverse regioni del Myanmar, causando gravi danni e mettendo a rischio la salute dei rifugiati nei campi.