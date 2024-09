Myanmar: Annunciato il censimento della popolazione e delle famiglie per ottobre 2024

01 Settembre 2024_ Il Primo Ministro del Myanmar, il Generale Senior Min Aung Hlaing, ha annunciato un censimento della popolazione e delle famiglie che si svolgerà dal 1 al 15 ottobre 2024. Questo censimento, che avviene ogni dieci anni, è fondamentale per raccogliere dati demografici, economici e sociali necessari per lo sviluppo del paese. Il governo ha sottolineato l'importanza della partecipazione di tutti i cittadini per garantire dati accurati e utili per la pianificazione futura. La fonte di questa informazione è gnlm.com.mm. Il censimento è visto come un'opportunità per migliorare la gestione delle risorse e per supportare la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile in Myanmar.