Myanmar: Attacco a un campo di rifugiati provoca vittime tra i civili

11 Settembre 2024_ Un attacco a un campo di rifugiati nel Myanmar ha causato la morte di almeno 65 persone, tra cui molti civili. L'incidente è avvenuto nel contesto di un conflitto in corso tra le forze armate e i gruppi di resistenza, con un aumento della violenza nelle ultime settimane. Le autorità locali hanno denunciato l'uso di armi pesanti da parte delle forze governative, che hanno colpito indiscriminatamente le aree abitate. La notizia è stata riportata da shannews.org, evidenziando la crescente preoccupazione per la sicurezza dei rifugiati e la necessità di un intervento internazionale. Il campo di rifugiati ospita persone fuggite da conflitti interni, e la situazione umanitaria continua a deteriorarsi in Myanmar.