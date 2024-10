Myanmar: Attacco a un convoglio di aiuti umanitari provoca vittime

25 Ottobre 2024_ Un attacco a un convoglio di aiuti umanitari nel Myanmar orientale ha causato la morte di diverse persone, tra cui operatori umanitari. L'incidente è avvenuto mentre il convoglio si dirigeva verso una zona colpita da conflitti, evidenziando la crescente violenza nella regione. Le autorità locali hanno condannato l'attacco, sottolineando l'importanza di garantire la sicurezza per le operazioni umanitarie. La notizia è stata riportata da shannews.org. Questo attacco si inserisce in un contesto di instabilità e conflitti armati che affliggono il Myanmar, rendendo difficile l'accesso agli aiuti per le popolazioni vulnerabili.