Myanmar: Attacco aereo colpisce un campo di rifugiati a Yangon

26 Luglio 2024_ Un attacco aereo ha colpito un campo di rifugiati a Yangon, Myanmar, causando la morte di almeno 200 persone. L'attacco, attribuito alle forze governative, ha suscitato indignazione e preoccupazione per la crescente violenza nel Paese. Testimoni riferiscono di esplosioni e di un alto numero di feriti tra i rifugiati, molti dei quali erano già in condizioni precarie. La notizia è stata riportata da shannews.org, evidenziando la grave crisi umanitaria in corso in Myanmar. Le organizzazioni internazionali stanno chiedendo un'indagine indipendente sull'accaduto e un intervento urgente per proteggere i civili.