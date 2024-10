Myanmar: Attacco aereo contro il TNLA provoca vittime e distruzione

19 Ottobre 2024_ Un attacco aereo condotto da jet militari ha colpito il gruppo etnico TNLA (Arakan Army) in Myanmar, causando la morte di almeno 20 persone e ferendo altre 500. L'attacco ha avuto luogo in diverse località, con un bilancio che include anche danni significativi a strutture civili. Le forze armate hanno intensificato le operazioni contro il TNLA, un gruppo armato che lotta per l'autonomia delle minoranze etniche nel paese. La notizia è stata riportata da shannews.org, evidenziando la crescente tensione e violenza nella regione. Il TNLA è noto per le sue attività militari nella parte settentrionale dello stato di Shan, dove le minoranze etniche cercano maggiore rappresentanza e diritti.