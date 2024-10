Myanmar: Attacco aereo contro le forze ribelli nel nord del Paese

27 Ottobre 2024_ Le forze aeree del Myanmar hanno condotto un attacco aereo contro le posizioni ribelli nel nord del Paese, colpendo sette obiettivi in diverse località. L'operazione ha coinvolto jet da combattimento e ha avuto luogo in risposta a recenti attacchi delle forze ribelli, tra cui il TNLA, MNDAA e AA, che hanno intensificato le loro attività nella regione. Il governo ha dichiarato che l'operazione mira a ripristinare la sicurezza e l'ordine nella zona, colpendo le infrastrutture utilizzate dai ribelli. La notizia è stata riportata da shannews.org. Le forze ribelli, attive in diverse aree del Myanmar, sono coinvolte in un conflitto armato contro il governo centrale, cercando maggiore autonomia e diritti per le loro comunità.