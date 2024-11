Myanmar: Attacco armato nel nord del Paese provoca vittime tra i civili

11 Novembre 2024_ Un attacco armato avvenuto nel nord del Myanmar ha causato la morte di almeno due civili e il ferimento di altri due. L'incidente è stato attribuito a scontri tra le forze armate e i gruppi etnici locali, in particolare il TNLA (Armed Group of the Ta'ang National Liberation Army), che ha rivendicato la responsabilità dell'attacco. Le autorità locali hanno espresso preoccupazione per l'aumento della violenza nella regione, che ha visto un incremento degli scontri armati negli ultimi mesi. La notizia è stata riportata da shannews.org. La situazione nel nord del Myanmar è complessa, con diversi gruppi etnici che lottano per maggiore autonomia e diritti, rendendo la regione un'area di conflitto persistente.