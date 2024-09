Myanmar: Attività di soccorso e ricostruzione dopo le inondazioni

23 Settembre 2024_ In Myanmar, le operazioni di soccorso e ricostruzione continuano attivamente nelle aree colpite da inondazioni, inclusi diversi...

23 Settembre 2024_ In Myanmar, le operazioni di soccorso e ricostruzione continuano attivamente nelle aree colpite da inondazioni, inclusi diversi distretti della capitale Naypyidaw. Le forze armate, insieme a vari gruppi di soccorso, stanno fornendo assistenza nelle comunità locali, rimuovendo detriti e offrendo supporto sanitario. Inoltre, sono stati distribuiti generi alimentari e beni di prima necessità ai cittadini colpiti, con l'obiettivo di alleviare le difficoltà causate dalle recenti calamità. Le autorità locali, tra cui il Comando della Difesa Nazionale, sono attivamente coinvolte nel coordinamento degli sforzi di aiuto, come riportato da moi.gov.mm. Le inondazioni hanno colpito diverse regioni, tra cui lo Stato di Shan e il distretto di Kayah, evidenziando la necessità di un intervento tempestivo per garantire la sicurezza e il benessere delle popolazioni vulnerabili.