Myanmar: Attività di soccorso e ripristino dopo inondazioni nella capitale e nelle regioni colpite

07 Ottobre 2024_ Le autorità di Yangon e le forze armate stanno collaborando attivamente per le operazioni di soccorso e ripristino nelle aree colpite da inondazioni, inclusi quartieri e villaggi. Sono state rimosse macerie e alberi caduti da scuole, ospedali e infrastrutture pubbliche, con il supporto di diverse agenzie di soccorso. Inoltre, i gruppi sanitari stanno fornendo assistenza medica e materiali di prima necessità ai rifugi temporanei per le persone colpite. Le autorità locali stanno anche monitorando le condizioni delle centrali elettriche e delle infrastrutture per garantire la sicurezza e il ripristino dei servizi. La notizia è riportata da moi.gov.mm. Le inondazioni hanno causato danni significativi in diverse regioni del Myanmar, richiedendo un intervento coordinato per il recupero e la ricostruzione.