Myanmar: Aumento degli incidenti legati a mine esplosive nel Mon State

22 Settembre 2024_ Negli ultimi mesi, il Mon State in Myanmar ha visto un incremento preoccupante di incidenti causati da mine esplosive, in particolare nella regione di Kyaikto. Le esplosioni hanno colpito diversi villaggi, causando ferite a numerosi residenti, tra cui bambini e adulti, mentre cercavano di svolgere attività quotidiane come la raccolta di gomma. La situazione è diventata sempre più allarmante, con i residenti che esprimono timori per la loro sicurezza e quella delle loro famiglie. Secondo quanto riportato da news-eleven.com, la crescente instabilità nella regione ha portato a un aumento delle mine artigianali, rendendo le aree circostanti pericolose per la popolazione locale. Le autorità e le organizzazioni umanitarie stanno cercando di affrontare la crisi, ma la situazione rimane critica per molti abitanti del Mon State.