Myanmar: Aumento dei casi di Disturbo da Stress Post-Traumatico tra i bambini a causa del conflitto

30 Ottobre 2024_ Un rapporto di UNICEF ha rivelato che il 40% dei bambini in Myanmar sta affrontando sintomi di Disturbo da Stress Post-Traumatico (PTSD) a causa del conflitto in corso. La situazione è particolarmente grave nelle aree colpite da violenze, dove i bambini sono esposti a traumi significativi. Il rapporto sottolinea la necessità di interventi urgenti per supportare la salute mentale dei più giovani, evidenziando che il conflitto ha avuto un impatto devastante sulle loro vite. La fonte di queste informazioni è shannews.org. Il documento di UNICEF mette in luce l'importanza di fornire assistenza psicologica e programmi di recupero per i bambini, al fine di aiutarli a superare le esperienze traumatiche e a ricostruire un futuro migliore.