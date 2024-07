Myanmar: Aumento dei furti a Lashio durante i conflitti armati

28 Luglio 2024_ A Lashio, nel nord dello Stato Shan, i residenti stanno affrontando un aumento dei furti mentre i combattimenti intensificano la crisi di sicurezza. Dal 3 luglio, i ladri hanno approfittato della situazione, saccheggiando case e negozi abbandonati dai residenti in fuga dai conflitti. Molti abitanti, costretti a lasciare le loro case, segnalano furti di beni di valore, inclusi motociclette e attrezzature domestiche. La situazione è diventata così grave che i residenti temono per la loro sicurezza, come riportato da news-eleven.com. Lashio è una città strategica nel Myanmar settentrionale, spesso colpita da conflitti tra le forze governative e i gruppi etnici armati, che hanno portato a un aumento della violenza e dell'insicurezza nella regione.