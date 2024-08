Myanmar: Aumento delle forniture di carburante grazie all'arrivo di navi cisterna

24 Agosto 2024_ Il Myanmar sta intensificando le forniture di carburante con l'arrivo di navi cisterna nel porto di Yangon e nelle aree circostanti. Sei navi cisterna sono attualmente in attesa di scaricare oltre 70.000 tonnellate di diesel e 110.000 tonnellate di carburante, secondo quanto riportato dal comitato di supervisione delle forniture di carburante. Inoltre, il governo sta pianificando l'arrivo continuo di navi per garantire una distribuzione regolare del carburante in tutto il paese, nonostante le recenti difficoltà logistiche dovute alle piogge incessanti. La situazione ha portato a un miglioramento nella disponibilità di carburante nei negozi di vendita al dettaglio, riducendo le code e le carenze. La notizia è stata riportata da news-eleven.com. Le autorità stanno monitorando attentamente la distribuzione per garantire che le forniture raggiungano anche le aree più remote del paese.