Myanmar: Aumento delle tensioni politiche e tentativi di espansione territoriale da parte di gruppi armati etnici

04 Settembre 2024_ In Myanmar, alcuni gruppi armati etnici stanno cercando di sfruttare le attuali tensioni politiche per espandere il loro...

04 Settembre 2024_ In Myanmar, alcuni gruppi armati etnici stanno cercando di sfruttare le attuali tensioni politiche per espandere il loro territorio. Durante un incontro a Taunggyi, il presidente del Consiglio di amministrazione statale, Min Aung Hlaing, ha sottolineato la necessità di affrontare le violenze e le ingiustizie politiche che hanno caratterizzato il paese. Le violenze, aggravate dalla pandemia di COVID-19 e da manifestazioni di protesta, hanno costretto molti civili a fuggire dalle loro case. La situazione è stata chiarita dal presidente del Consiglio, che ha evidenziato l'importanza di mantenere la stabilità e la sicurezza in tutto il paese, come riportato da news-eleven.com. Attualmente, le forze armate stanno monitorando le attività dei gruppi armati per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la pace in Myanmar.