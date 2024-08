Myanmar: Aumento delle vittime e distruzione a causa della violenza armata dal 2021 al 2024

01 Agosto 2024_ Tra il 1° febbraio 2021 e il 27 luglio 2024, la violenza armata in Myanmar ha causato la morte di 84 monaci e 7.284 cittadini e...

01 Agosto 2024_ Tra il 1° febbraio 2021 e il 27 luglio 2024, la violenza armata in Myanmar ha causato la morte di 84 monaci e 7.284 cittadini e funzionari pubblici, con la distruzione di 10.930 edifici fondamentali. Il generale Min Aung Hlaing, comandante delle forze armate e presidente ad interim, ha fornito queste informazioni durante una riunione del Consiglio Nazionale per la Difesa e la Sicurezza. La situazione è aggravata da gruppi etnici armati che continuano a combattere, minando la stabilità del paese. La fonte di queste informazioni è news-eleven.com. La crisi in Myanmar è il risultato di un colpo di stato militare avvenuto nel 2021, che ha portato a un conflitto prolungato e a gravi violazioni dei diritti umani.